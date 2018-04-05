Хакеры атакуют клиентов Сбербанка и выводят деньги со счетов

Аналитики антивирусной компании «Доктор Веб» зафиксировали распространение Android-трояна, который нацелен на клиентов Сбербанка. По словам специалистов, Android.BankBot.358.origin может нанести ущерб, превышающий 78 миллионов рублей.


Вредоносная программа крадет информацию о банковских картах, выводит деньги со счетов, а также блокирует зараженные устройства и требует выкуп.

Android.BankBot.358.origin известен «Доктор Веб» с конца 2015 года. Вирусные аналитики установили, что новые модификации трояна предназначены для атаки на российских клиентов Сбербанка и заразили уже более 60 тысяч мобильных устройств. Однако, поскольку вирусописатели распространяют множество различных версий этого вредоносного приложения, число пострадавших может значительно увеличиться. Суммарный объем средств, которые злоумышленники способны украсть с банковских счетов владельцев зараженных устройств, превышает 78 000 000 рублей. Кроме того, киберпреступники могут похитить более 2 700 000 рублей со счетов мобильных телефонов.

Интересно, что пресс-служба Сбербанк уже выступила с опровержением угрозы со стороны нового вируса:
«Сбербанк опровергает распространяемую в СМИ информацию об угрозе клиентам со стороны вируса Android.BankBot.358.origin. Сегодня в ряде СМИ появились публикации о новом вредоносном ПО, нацеленном на клиентов Сбербанка.
Специалистам банка уже давно известно о существовании данного вируса. Приложение Сбербанк Онлайн со встроенным антивирусом надежно защищает устройства от подобных атак».

Источник
Доктор Веб
Теги
ANDROID безопасность троян доктор веб Сбербанк

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