Роскомнадзор подал иск на блокировку Telegram

Сегодня, 6 апреля 2018 года, Роскомнадзор подал исковое заявление в суд об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership. Об этом сообщила пресс-служа ведомства.





Иск подан в Таганский районный суд Москвы на основании ст. 15.4 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в связи с отказом команды Telegram выдать ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. Согласно действующему российскому законодательству это является неисполнением обязанности организатора распространения информации.

20 марта 2018 года верховный суд России отклонил иск команды Telegram и признал действительным приказ ФСБ о выдаче ключей расшифровки. В связи с этим Роскомнадзор направил в адрес Telegram Messenger Limited уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации. Выдать необходимые ключи ФСБ команда Telegram должна в течение 15 дней с момента получения данного уведомления. Этот срок истёк 4 апреля. Теперь сервису грозит блокировка на территории России.

Павел Дуров в ответ на уведомление Роскомнадзора заявил в своём аккаунте Twitter об отказе выдавать ФСБ ключи: «Угрозы заблокировать Telegram, если мы не выдадим приватные данные пользователей, останутся бесплодными. Telegram продолжит отстаивать свободу и конфиденциальность».

16 октября Мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ выдать ФСБ информацию, нужную для декодирования сообщений в мессенджере. ФСБ запрашивало ключи для декодирования по шести номерам мобильных телефонов в Telegram. 12 декабря московский суд отклонил жалобу Telegram и оставил решение о штрафе в силе.

В декабре руководство Telegram обратились в ООН с просьбой поддержать мессенджер по ситуации в России и рекомендовать правительству России «воздержаться от расширения практики произвольного вмешательства в право граждан на свободу выражения мнения, приватность и анонимность, в том числе онлайн».