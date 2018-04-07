День, когда появился Рунет

7 апреля 1994 года Россия получила собственный домен в Интернете — .ru. Этому событию предшествовало подписание 4 декабря 1993 года договора «О порядке администрирования зоны RU» между крупнейшими на то время отечественными интернет-провайдерами. Домен .ru пришел на смену .su (Soviet Union — Советский Союз). Однако в 2002 году регистрация сайтов в советской зоне возобновилась.

17 сентября 2007 года был зарегистрирован миллионный сайт с .ru. 22 марта 2009 года — двухмиллионный, а 25 сентября 2010 года — трехмиллионный. Наконец, 5 ноября 2015 года появилось 5-миллионное зарегистрированное имя в российской зоне.

12 марта 2010 года ввели в эксплуатацию национальный домен верхнего уровня «.рф». Это первый домен на кириллице. Как легко догадаться, от .ru он отличается тем, что в «.рф» все имена второго уровня пишутся исключительно русскими буквами. Популярным кириллический домен так и не стал.



Статистика отечественных доменов верхнего уровня

А ещё в этот день...

7 апреля 1964 года IBM официально представила мейнфрейм System/360. Ключевой особенностью этой серии серверов стало использование одного набора команд. В итоге предприятие могло приобрести менее производительную систему, а затем при необходимости заменить ее на более быстрый аналог. Без переписывания программного обеспечения и прочей головной боли. Именно с появлением System/360 родилось понятие «микрокода» — программы, реализующей набор инструкций процессора.

На создание мейнфрейма ушло около пяти миллиардов долларов США. В 60-х годах прошлого века по стоимости разработка уступила лишь космической кампании «Аполлон». Однако System/360 стал культовым. Другие компании тоже выпустили компьютеры, совместимые с этим мейнфреймом. В Советском Союзе аналогом System/360 стали машины серии «ЕС ЭВМ».



IBM System/360

7 апреля 1969 года был опубликован первый информационный документ интернета — RFC 1. Он содержал технические спецификации и стандарты, широко применяемые во всемирной сети. Первые RFC печатались на бумаге, но уже в декабре 1969 года, когда заработали элементы ARPANET, появились электронные версии этих документов. Официально первый сеанс связи между двумя компьютерами по сети интернет произошел 29 октября 1969 года.