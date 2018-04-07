День, когда появился Рунет

7 апреля 1994 года Россия получила собственный домен в Интернете — .ru. Этому событию предшествовало подписание 4 декабря 1993 года договора «О порядке администрирования зоны RU» между крупнейшими на то время отечественными интернет-провайдерами. Домен .ru пришел на смену .su (Soviet Union — Советский Союз). Однако в 2002 году регистрация сайтов в советской зоне возобновилась.

rotator

17 сентября 2007 года был зарегистрирован миллионный сайт с .ru. 22 марта 2009 года — двухмиллионный, а 25 сентября 2010 года — трехмиллионный. Наконец, 5 ноября 2015 года появилось 5-миллионное зарегистрированное имя в российской зоне.

12 марта 2010 года ввели в эксплуатацию национальный домен верхнего уровня «.рф». Это первый домен на кириллице. Как легко догадаться, от .ru он отличается тем, что в «.рф» все имена второго уровня пишутся исключительно русскими буквами. Популярным кириллический домен так и не стал.

Статистика отечественных доменов верхнего уровня
Статистика отечественных доменов верхнего уровня

А ещё в этот день...

7 апреля 1964 года IBM официально представила мейнфрейм System/360. Ключевой особенностью этой серии серверов стало использование одного набора команд. В итоге предприятие могло приобрести менее производительную систему, а затем при необходимости заменить ее на более быстрый аналог. Без переписывания программного обеспечения и прочей головной боли. Именно с появлением System/360 родилось понятие «микрокода» — программы, реализующей набор инструкций процессора.

На создание мейнфрейма ушло около пяти миллиардов долларов США. В 60-х годах прошлого века по стоимости разработка уступила лишь космической кампании «Аполлон». Однако System/360 стал культовым. Другие компании тоже выпустили компьютеры, совместимые с этим мейнфреймом. В Советском Союзе аналогом System/360 стали машины серии «ЕС ЭВМ».

IBM System/360
IBM System/360

7 апреля 1969 года был опубликован первый информационный документ интернета — RFC 1. Он содержал технические спецификации и стандарты, широко применяемые во всемирной сети. Первые RFC печатались на бумаге, но уже в декабре 1969 года, когда заработали элементы ARPANET, появились электронные версии этих документов. Официально первый сеанс связи между двумя компьютерами по сети интернет произошел 29 октября 1969 года.

Теги
Россия интернет день в истории IBM В России

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
Оператор Wi-Fi в метро Москвы устранил уязвимость после утечки данных
Первые московские электробусы с USB-зарядками и Wi-Fi появятся до сентября
ВКонтакте тестирует подсказки стикеров на основе нейросетей

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года (официальная розница) 83
Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 70
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года («серый» рынок) 60
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 49
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 47
Слепое сравнение. Выбор лучшей камеры в смартфонах: Apple, Sony, Samsung и Huawei 46