В MIT создали гарнитуру для распознавания мысленных команд

Исследователи из MIT (Массачусетский технологический институт) рассказали о своей новой разработке — носимом устройстве под названием AlterEgo, способном распознавать невербальные команды, «произнесённые» пользователем про себя.


AlterEgo напоминает по форм-фактору гарнитуру и содержит специальные электроды, считывающие нейро-мышечные сигналы с челюсти и других прилегающих частей лица, появляющиеся в результате проговаривания слов про себя и незаметные человеческому глазу при попытке «читать по губам». Сигналы передаются системе машинного обучения, распознающей их.

Также в AlterEgo имеется пара динамиков, передающих звук по кости к уху. Разработчики протестировали гаджет на различных задачах, включая шахматы и базовое умножение, с ограниченным двадцатью запасом слов. Пока точность оставляет желать лучшего — 92% даже с таким ограниченным словарём.

Источник
MIT
Теги
жизнь удалась MIT

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