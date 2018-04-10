Mail.Ru запустила онлайн-сервис поиска и заказа лекарств «Все аптеки»

Mail.Ru Group объявила о запуске онлайн-сервиса поиска и заказа лекарств «Все аптеки». Он призван помочь в поиске лекарств по лучшей цене, а затем позволяет заказать нужное количество и сочетание препаратов и получить заказ в ближайшей аптеке.

Пока сервис работает через веб-интерфейс, в будущем разработчики планируют выпустить мобильные приложения для iOS и Android.

Агрегатор «Все аптеки» собирает ассортимент аптек, находящихся под управлением ПАО «Аптечная сеть 36,6» (бренды «36,6», «Горздрав», «А5», «Фармадар», «A.V.E.», «Старый Лекарь», «03» «Норма»), а также фармдистрибьюторов «Катрен» (сервис «Аптека.Ру»), ЦВ «Протек» (сервис «ЗдравСити»), работающих с такими сетями как «Планета Здоровья», «АСНА», «А-Мега», «Самсон-Фарма», «Озерки», «Доктор Столетов», «Да Здоров», «Витафарм», «Невис», «Клевер» и многими независимыми аптеками в регионах.

На момент запуска оформленные заказы будут доставляться в аптеки на следующий день. В ближайшем будущем планируется добавить опцию выбора товаров из имеющихся в наличии с возможностью забрать их всего через несколько часов. Также расширится список партнёрских аптечных сетей, Кроме того, «Все аптеки» планирует сотрудничать с фармпроизводителями.

Источник
Все аптеки
Теги
Россия здоровье Mail.Ru Group аптека лекарство

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