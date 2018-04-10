Яндекс тестирует конкурента Ответов Mail.Ru

Разработчики Яндекса тестируют новый сервис — Яндекс.Знатоки. По сути, это сервис вопросов и ответов, аналог Ответов Mail.Ru.





Согласно описанию разработчиков, это сервис, где можно задавать вопросы, получать ответы от других пользователей, а также отвечать на их вопросы. Вопросы можно задавать от своего имени и анонимно. Вопросы и ответы сортируются по темам, включая «Бизнес и право», «Компьютеры, электроника, интернет», «Общество, история, политика», «Работа и карьера» и помощь в учёбе и другие.

Также предусмотрена система оценок вопросов и ответов. Если другим пользователям понравится ваш вопрос, они могут поставить ему оценку «нравится». Вопрос будет подниматься вверх в персональных лентах и в тематических разделах, поэтому его увидит больше пользователей. Ответу можно присвоить оценки «нравится» и «не нравится», поднимая или опуская его в списке ответов.

Пользователи могут подписаться на интересные темы, вопросы и знатоков, чтобы видеть больше подобного контента в ленте и получать уведомления о новых вопросах и ответах.