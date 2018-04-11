Facebook заплатит пользователям за утечки

Команда социальной сети Facebook объявила о запуске программы вознаграждений Data Abuse Bounty для пользователей, сообщивших о массовых утечках данных.





Речь идёт о неправомочном сборе данных приложениями сторонних разработчиков и вообще случаях, когда данные Facebook о пользователях собираются и передаются на сторону для перепродажи, украдены, используются для мошенничества или приобретения большего политического влияния.





Размер вознаграждения зависит от масштабности обнаруженной утечки. В результате, обнаружившие утечки пользователи могут получить от 500 до 40 тысяч долларов. Для этого надо первым не только обнаружить, но и приложить доказательства неправомочного использования, а не просто сбора, данных более чем 10 тысяч пользователей.

Напомним, в марте разразился скандал по поводу использования данных 50 миллионов пользователей Facebook компанией Cambridge Analytica для избирательной кампании Трампа. Впоследствии Facebook сообщила, что реальный масштаб утечки заметно больше и охватывает до 87 миллионов пользователей.