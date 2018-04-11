В Одноклассниках заработали рекомендации

Команда социальной сети Одноклассники объявили о запуске сервиса «Рекомендации». Это персональная лента новостей от новых для пользователя авторов, ведущих личные страницы или группы.



По задумке, с помощью сервиса пользователи смогут находить новый контент на новые для себя темы и разных форматов: в ленту рекомендаций попадают текстовые публикации, фотографии, видео и трансляции.

За подбор контента в ленте «Рекомендаций» отвечает динамически обучаемая нейросеть и алгоритмы персональных рекомендаций «умной ленты». Искусственный интеллект определяет, какой контент может быть интересен пользователю, на основе его поведения в социальной сети. Нейросеть учитывает время просмотра публикаций по тематикам и форматам: тексты, фото или видео, реакцию пользователя на контент («классы», эмоции, комментарии и перепосты), текущие подписки на группы и авторов, характер активности в соцсети.

Прямо из ленты «Рекомендаций» пользователь может отреагировать на публикацию: поставить ей «класс», убрать из ленты (кнопка «дизлайк») , подписаться на автора или группу.

Сервис «Рекомендаций» работает на всех платформах: в десктопной и мобильной версиях Одноклассников, в мобильных приложениях на iOS и Android.

Источник
Одноклассники
Теги
Россия социальная сеть одноклассники

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