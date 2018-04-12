Instagram позволит скачивать все фото и видео

Команда фотосервиса Instagram готовится запустить аналог функции «Загрузка Ваших данных» (Download Your Information) в социальной сети Facebook. Об этом рассказал ресурс TechCrunch со ссылкой на представителя Instagram.





По словам источника, пользователи Instagram вскоре смогут скачать копию контента, которым они делились в Instagram, включая фото, видео и сообщения.

Данное заявление было сделано после критики в адрес сервиса за его плохую «переносимость». Новый инструмент сделает для пользователей более простым «переезд» с Instagram на другие сервисы без потери собственного контента.

Подобной переносимости требует новый «Общий регламент по защите данных», который вступит в силу на территории Евросоюза с 25 мая 2018 года. За его невыполнение компаниям грозит штраф до 20 миллионов евро.