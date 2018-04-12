В Калининграде могут запустить «майнинговую долину»

Власти Калининграда работают над созданием «майнинговой долины» рядом с региональными электростанциями. Об это сообщил журналистам Антон Алиханов, губернатор Калининградской области на открытии международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018.





Алиханов заявил: «Мой заместитель ведет переговоры с несколькими потенциальными инвесторами о создании рядом с энергостанциями некой "майнинговой долины". Майнинговая тема с учетом переизбытка электроэнергии классно зайдет, как мне кажется, надо продолжать ее реализовывать. Уверен, что мы сможем показать где-то через год, через два такую "майнинговую долину».

Форум IPQuorum 2018 проходит в Светлогорске в Калининградской области 11 и 12 апреля 2018 года. Он собрал более 500 участников из 30 стран мира.