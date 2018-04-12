Платежная система «Мир» запустит конкурента Apple и Google Pay

Национальная система платёжных карт «Мир» планирует запустить собственный сервис бесконтактной оплаты со смартфонов. Об этом рассказал Владимир Комлев, генеральный директор НСПК, в интервью радиостанции «Говорит Москва».


Сервис получил рабочее название «Мир Pay». Его планируется предложить в 2018 году. Комлев отметил: «Мы работаем и с компанией Google, и с компанией Apple, это американские корпорации, с которыми сегодня не самые простые отношения у нас складываются. Поэтому то, что мы планируем сделать - это собственный сервис, мы его уже условно называем "Мир Pay", который будет вне зависимости от аппарата, или в зависимости от того, что делает сама платформа, реализовать удаленную загрузку данных карты в телефон, который использует Android-платформу как операционную систему, а не как встроенную в эту операционную систему функцию».

Он также пояснил: «Речь идет о современных сервисах, когда вы можете загрузить образ своей карты в свой телефон и расплачиваться ей бесконтактно».

Источник
Говорит Москва
Теги
Россия деньги платёжная система мир

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