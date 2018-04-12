Яндекс добавил на Карты панорамы космодрома Восточный

Команда Яндекса в сотрудничестве с Роскосмосом опубликовала панорамы космодрома Восточный. В результате, пользователи Яндекс.Карт могут устроить себе виртуальную прогулку по космодрому, заглянуть в монтажно-испытательные корпуса и посмотреть на ракету в момент запуска.





Фотографы засняли дорогу от технического комплекса до стартового, вдоль которой расположены основные объекты космодрома: пусковая установка, ремонтно-механический завод, командный центр, заправочная станция, комплекс средств измерений, сбора и обработки информации и другие сооружения. Кроме того, пользователи могут изучить интерьер монтажно-испытательных корпусов, где собирают космические аппараты и ракеты-носители.





На панорамах также запечатлён момент старта ракеты «Союз-2.1б». Съёмка велась сразу с двух ракурсов: с мобильной башни обслуживания и с беспилотника, который для этого поднялся в воздух примерно в двух с половиной километрах от стартовой площадки.





Съёмки проводил партнёр Яндекса — компания «Ситисканнер». Чтобы отснять 220 панорам космодрома, фотографам понадобилось проехать около четырёх километров.

Всего на Яндекс.Картах опубликовано более двух с половиной миллионов панорам России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении и Турции. Панорамы доступны в веб-версии сервиса для компьютеров и в мобильных приложениях для iOS и Android.