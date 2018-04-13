День, когда Twitter испортился

13 апреля 2010 года Twitter начал продавать рекламные твиты, которые изначально отображались только в результатах поиска. Нововведение было названо Promoted Tweets и предназначалось для компаний, желавших донести свои сообщения до более широкой аудитории.

Вот как выглядел типичный Promoted Tweet
Вот как выглядел типичный Promoted Tweet

Введение промотируемых твитов стало первым шагом по монетизации, который был инициирован инвесторами. К 2010 году компания не приносила прибыли и работала исключительно благодаря венчурному капиталу. Первыми компаниями, испытавшими Promoted Tweets стали Sony, Red Bull, Best Buy и Starbucks. Но стоит отметить, что сегодня Twitter предлагает гораздо больше возможностей для рекламодателей, но все еще работает в убыток. По данным за 2015 год чистый убыток составил 521 миллион долларов.

А еще в этот день...

13 апреля 2006 года Google запустила бета-версию сервиса Calendar, который спустя 10 лет остается одним из самых популярных и востребованных сервисов компании. Изначально пользоваться им можно было только через браузер, но сегодня доступ к календарю возможен через расширение для Chrome, с помощью мобильных приложений и встроенных календарей операционных систем. Например, Apple OS X.

Современный интерфейс Google Calendar
Современный интерфейс Google Calendar

Одной из уникальных функций календаря является возможность напоминания о событиях по SMS. Она доступна в 80 странах, а в России работает с 2010 года. Все расходы по отправке SMS-сообщений Google берет на себя. Прада сейчас основным способом напоминаний стали push-уведомления. Если же говорить о браузерной версии Google Calendar образца 2016 года, то она активно использует технологии JavaScript и AJAX, благодаря которым реакция на пользовательские действия становится такой же быстрой, как и при использовании отдельного, локально установленного приложения.

Формально Google Calendar сегодня отмечает десятилетие, однако стоит иметь в виду, что из стадии бета-тестирования сервис вышел только в 2009 году. Так что по другим подсчетам ему исполнится не 10 лет, а 7. И не в апреле, а в июле.

Источник
Ferra.ru
Теги
Google TWITTER день в истории

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