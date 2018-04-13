День, когда Twitter испортился

13 апреля 2010 года Twitter начал продавать рекламные твиты, которые изначально отображались только в результатах поиска. Нововведение было названо Promoted Tweets и предназначалось для компаний, желавших донести свои сообщения до более широкой аудитории.



Вот как выглядел типичный Promoted Tweet

Введение промотируемых твитов стало первым шагом по монетизации, который был инициирован инвесторами. К 2010 году компания не приносила прибыли и работала исключительно благодаря венчурному капиталу. Первыми компаниями, испытавшими Promoted Tweets стали Sony, Red Bull, Best Buy и Starbucks. Но стоит отметить, что сегодня Twitter предлагает гораздо больше возможностей для рекламодателей, но все еще работает в убыток. По данным за 2015 год чистый убыток составил 521 миллион долларов.

А еще в этот день...

13 апреля 2006 года Google запустила бета-версию сервиса Calendar, который спустя 10 лет остается одним из самых популярных и востребованных сервисов компании. Изначально пользоваться им можно было только через браузер, но сегодня доступ к календарю возможен через расширение для Chrome, с помощью мобильных приложений и встроенных календарей операционных систем. Например, Apple OS X.



Современный интерфейс Google Calendar

Одной из уникальных функций календаря является возможность напоминания о событиях по SMS. Она доступна в 80 странах, а в России работает с 2010 года. Все расходы по отправке SMS-сообщений Google берет на себя. Прада сейчас основным способом напоминаний стали push-уведомления. Если же говорить о браузерной версии Google Calendar образца 2016 года, то она активно использует технологии JavaScript и AJAX, благодаря которым реакция на пользовательские действия становится такой же быстрой, как и при использовании отдельного, локально установленного приложения.

Формально Google Calendar сегодня отмечает десятилетие, однако стоит иметь в виду, что из стадии бета-тестирования сервис вышел только в 2009 году. Так что по другим подсчетам ему исполнится не 10 лет, а 7. И не в апреле, а в июле.