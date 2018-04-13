В московских автобусах заработает бесконтактная оплата со смартфонов

Московских автобусах появятся валидаторы нового образца, которые позволяют оплатить проезд бесконтактным способом с помощью банковской карты или смартфона. Об этом сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы.


Валидаторами нового образца оборудуют 50 автобусов. Такая система оплаты уже работает на двух трамвайных маршрутах. Пассажиры смогут пользоваться банковскими картами, поддерживающими технологии PayPass и PayWave, а также смартфонами с функцией Android Pay, Apple Pay или Samsung Pay.

С 15 апреля таким способом можно будет расплачиваться на трех маршрутах — в автобусах М1 («Улица Кравченко» — «Больница МПС»), № 904 («4-й микрорайон Митина» — «Метро “Китай-город”») и 904к («4-й микрорайон Митина» — «Тверская Застава»).

Чтобы оплатить поездку, пассажирам нужно будет приложить банковскую карту или смартфон к валидатору рядом с кабиной водителя. Проезд обойдется в 40 рублей — это на 15 рублей дешевле, чем при покупке транспортной карты у водителя. Автобусы, в которых принимается безналичная оплата, пометили специальными стикерами — они наклеены при входе в транспорт.

Источник
Портал мэра и правительства Москвы
Теги
смартфон Россия москва деньги Apple Pay Samsung Pay автобус Android Pay

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