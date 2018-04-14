День, когда люди стали летать в космос на «Шаттлах»

14 апреля 1981 года свой полёт завершил первый космический челнок «Колумбия». Полёт считается уникальным, так как впервые испытательный запуск космического аппарата производили с экипажем на борту. Всё дело в том, что корабли системы «Шаттл» не могут приземлиться без участия человека. Всего шаттл «Колумбия» 28 раз летал в космос, в общей сложности провёл в космосе более 300 суток, а его судьба завершилась трагически: 16 января 2003 года аппарат разрушился в атмосфере при спуске на Землю, унеся жизни всей команды. Примечательно, что запуск первого «Спейс Шаттла» в США состоялся в день 20-летнего юбилея первого полёта человека в космос. Напомним, что 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым космонавтом и пробыл на орбите 108 минут.



Первый шаттл «Колумбия»

А ещё в этот день...

14 апреля 2001 года консорциум EUV LLC продемонстрировал первый комплекс по производству 10-нанометровых чипов. В то время ходовым считался 180-нанометровый техпроцесс. В консорциум, помимо крупнейших компаний Intel, AMD, IBM и Micron, входили национальные исследовательские лаборатории США Lawrence Berkeley National Laboratory, Lawrence Livermore National Laboratory и Sandia National Laboratories. Для создания экспериментальных чипов использовалась технология EUV (Extreme UltraViolet Technology). По прогнозам руководителей Intel, масштабный выпуск продукции на новом оборудовании планировалось начать уже через два года.

По факту 10-нанометровых коммерческих чипов не представлено до сих пор. Даже Intel столкнулась с серьезными проблемами по освоению новых техпроцессов. В результате кремниевый гигант официально отказался от стратегии «тик-так» в пользу «тик-так-так». Это значит, что на освоение новых технологических норм будет затрачено минимум вдвое больше времени. В итоге первые 10-нм чипы появятся лишь во второй половине 2017 года. Как видите, от разработки до коммерческой реализации может пройти очень много времени. В случае с 10-нанометровым техпроцессом — 16 лет.

В прошлом году бельгийский центр Imec совместно с компанией Cadence Design Systems продемонстрировали первый в мире 5-нанометровый процессор со встроенной ячейкой SRAM-памяти. Самое интересное, что при производстве опытного образца использовались три методики, дабы определить лучшую: с применением традиционного 193-нм сканера, с задействованием EUV-сканера и с использованием последовательной проекции 193-нм сканера и EUV-сканера. Во всех трех случаях в основе лежала иммерсионная литография.

Опыт продемонстрировал, что в первом случае для успешного создания требуется использование четырех фотошаблонов для каждого металлического слоя процессора и три фотошаблона для создания отверстий под сквозную металлизацию. Один фотошаблон соответствует одному проходу сканера по поверхности пластины. Уровень брака при этом оказался запредельным, что непременно скажется на стоимости конечного продукта.

В случае с применением EUV-сканера для каждого металлического слоя и для создания отверстий под сквозную металлизацию потребовалось только по одному шаблону и одному проходу соответственно. Плюс потребовалось меньше слоев металлизации. Преимущества применения EUV-сканеров налицо, однако, как это часто бывает, существует сразу несколько «но». По мнению специалистов, технология экономически себя оправдает только в случае появления оборудования с мощным источником излучения. Так, современный EUV-сканер может обработать за сутки до 400-500 300-миллиметровых пластин. Но в промышленных масштабах этот показатель необходимо увеличить хотя бы в 4-5 раз.

Третий способ оказался самым действенным с коммерческой точки зрения. Была достигнута золотая середина по времени обработки пластин и проценту выхода годных чипов. Для проекции каждого слоя металлизации использовалось по четыре фотошаблона и 193-нм проекция. Отверстия металлизации производились с помощью одного фотошаблона и EUV-проекции.

14 апреля 2006 года появились первые часы с дисплеем из «электронной бумаги», их сделали компания Seiko и корпорация E Ink. Хотя они показывали информацию почти на всей своей поверхности, часы экономно расходовали энергию, благодаря тому, чо заряд тратился только при обновлении картинки. Разумеется, ни о каких «умных часах» речи в 2006 году не шло, и это был обычный хронометр. Хотя с выпуска необычных часов прошло одиннадцать лет, электронная бумага и сейчас в носимой электронике остаётся экзотикой. Впрочем, помимо известных Pebble, её использовала и Sony в своём прошлогоднем браслете SmartBand Talk.



Часы E Ink/Seiko

14 апреля 1956 года вышла коммерческая модель первого видеомагнитофона. Новое устройство получило название Ampex VRX-1000, а стоило 50 000 долларов. Первый прототип появился ещё в 1951 году, но тогда видео запускалось на 100-дюймовой плёнке и шло 16 минут. В 1956-м компания Ampex уже представила технологию с использованием FM-кодирования, которая позволяля на 15-дюймовую плёнку записывать до 90 минут видео, а позднее перешла на двухдюймовый формат Quadruplex. Конечно, позволить себе такой видеомагнитофон могли только крупные телевизионные сети, где новинка была принята как технологический прорыв. В 1958 году аппарат на выставке в Москве увидел Хрущёв, и советским инженерам было велено разработать аналог. Уже через два года в телестудиях СССР появился видеомагнитофон «Кадр-1».



Инженеры и первый видеомагнитофон Ampex VRX-1000



14 апреля 2014 года сайт «Лепрозорий» стал платным. Этот коллективный блог давно носит звание «кузницы контента», источником оригинальных фотожаб, коллажей, историй («балалаек») и уникальных фотографий, которые затем расходится по сети. Доступ к сайту получают лишь те, кому выслали приглашение — «инвайт». Осенью 2013 года создатель «Лепрозория» Йован Савович предпринимал попытки монетизации таких приглашений, но затем решил оставить доступ только владельцам про-аккаунтов. Стоимость подписки составляет 750 рублей в год, а вырученные средства используются для оплаты серверов и работы команды сайта. К моменту ввода платного доступа на «Лепре» было более 60 тысяч зарегистрированных пользователей, теперь из них на сайте осталось 15 тысяч. Остальные объявлены «латышами» и всячески порицаются.



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