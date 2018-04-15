День, когда появился ЖЖ

15 апреля 1999 года на свет появилась блог-платформа Livejournal. Популярнейший в рунете сервис для ведения онлайн-дневников разработал 19-летний программист из США Брэд Фицпатрик — он создал небольшой сайт для себя и своих однокурсников, на котором можно было бы общаться и выкладывать краткие заметки.



Livejournal в 1999 году

Социальных сетей в глобальном интернете тогда ещё не было, а обсуждать события вне интернет-СМИ желали многие, поэтому детище молодого программиста становилось популярным, и после открытия свободной регистрации интернет-ресурс развивался по принципу «сарафанного радио».

В 2002 году проект стал перевоплощаться из любительского в коммерческий. Фицпатрик зарегистрировал управляющую компанию Danga Interactive и ввёл в оборот чуть более функциональные платные учётные записи.

Однако с окупаемостью ресурса дела обстояли не очень хорошо, поэтому уже в 2005-м Livejournal с 15 млн. пользователями выкупила компания SixApart, а спустя пару лет к бешено популярному в России ресурсу проявила интерес копания SUP Media (сегодня входит в холдинг «Рамблер-Афиша-СУП»). Сначала SUP взяла на себя развитие кириллических блогов, а затем выкупила Livejournal у американских владельцев целиком.



Livejournal в 2016 году

Популярность онлайн-блогов заметно просела по мере распространения социальных сетей, но в рунете Livejournal всегда был не просто набором дневников, а скандальной общественной «трибуной», и по этой причине сервис до сих пор входит в ТОП-20 самых посещаемых русскоязычных сайтов.

А ещё в этот день...

15 апреля 1988 года начались летные испытания Ту–155, первого самолета, использовавшего водород в качестве топлива. Самолет был построен в единственном экземпляре специально для испытательных полетов на криогенном топливе. Он был построен на базе Ту–154, в котором два двигателя использовали привычный авиационный керосин, а третий – жидкий водород или сжиженный природный газ. В общей сложности совершено около 100 полетов, и только пять из них – на водороде. Остальные – на сжиженном природном газе.

За время испытания Ту–155 установил 14 мировых рекордов. А до массового производства водородных двигателей дело не дошло до сих пор. Впрочем, экспериментальная база и все знания, накопленные за время испытания позволят быстро наладить выпуск самолетов на криогенном топливе. Если, конечно, в этом будет необходимость.

15 апреля 2014 года компания Google запустила свободную продажу своих умных очков. До того момента очки продавались только журналистам и энтузиастам, которых Google самостоятельно отбирала из общего числа желающих.



Google Glass

В течение суток Google Glass мог заказать любой желающий, старше 18 лет, живущий на территории США (или, если точнее, имеющий почтовый адрес в стране) и имеющий 1500 долларов. Интересно, что Google не сообщила сколько очков удалось реализовать в ходе акции, а мнения экспертов разделились: одни говорили о сотнях устройств, другие оперировали тысячами. Но так или иначе по-настоящему массовыми умные очки так и не стали. А в январе 2015 года Google и вовсе закрыла работу над проектом — возможно, навсегда.

15 апреля 2004 года началось подключение абонентов к сети мобильной связи в Северной Корее. До этого момента услугами связи могли пользоваться только высшие партийные руководители и главы крупных предприятий. На момент запуска услуга подключения к сети стоила около 900 долларов, а средняя зарплата в стране, едва превышала 10 долларов в месяц.



Жители Пхеньяна с мобильными телефонами

Впрочем, этот момент можно назвать переломным — мобильная связь в стране начала медленно развиваться. К концу 2010 года в стране было около 400 тысяч абонентов, а к концу 2011 – более 800 тысяч. К началу 2013 года число абонентов превысило 2 миллиона, а у иностранных туристов перестали отбирать мобильные телефоны в аэропорту и разрешили им пользоваться мобильным интернетом.