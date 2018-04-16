День, когда ЖК-мониторы перестали быть роскошью

16 апреля 2001-го года компания ViewSonic представила 15-дюймовый ЖК-монитор дешевле 500 долларов — ViewPanel VE150. Каких-либо сверххарактеристик у устройства не было: разрешение 1024х768 точек, яркость 210 кд/м2, контрастность 350:1. Однако эта модель преодолела психологически важную отметку цены и сделала жидкокристаллические мониторы массовыми. В те времена стоимость подобного оборудования находилась на уровне 700-1000 долларов в зависимости от конкретной модели.

Сегодня за 500 долларов можно купить 27-дюймовый монитор на базе IPS-матрицы с разрешением WQHD, то есть 2560x1440 точек.

ViewSonic ViewPanel VE150
ViewSonic ViewPanel VE150

А ещё в этот день...

16 апреля 1972 года космический корабль «Аполлон-16» с командой американских астронавтов совершил пятую высадку на Луну. Командовал экспедицией Джон Янг, и уже 27 апреля астронавты вернулись на Землю.

Высадка на Луну в рамках экспедиции «Аполлон 16»
Высадка на Луну в рамках экспедиции «Аполлон 16»

16 апреля 2007 года компания TOSHIBA выпустила первый в мире внешний жесткий диск объемом 200 Гбайт. При этом размеры корпуса устройства составили всего 24x88x142 мм. К компьютеру накопитель подключался при помощи кабеля USB 2.0. В 2007 году стоимость устройства составляла 230 долларов США.

Сегодня за такую сумму можно приобрести внешний жесткий диск объемом каких-то 4 Тбайт.

Первый внешний жесткий диск от TOSHIBA
Первый внешний жесткий диск от TOSHIBA

16 апреля 2008 года был представлен Willcom D4 WSO16SH — первый MID (мобильное интернет-устройство) на процессоре Intel Atom. В основу новинки легла модель Z520, функционирующая со скоростью 1,33 ГГц. Размеры изделия составляли 84х188х26 мм, а вес — 470 г. Устройство оснащалось сенсорным экраном разрешением 1024x600 пикселей и миниатюрной клавиатурой.

Суть придуманной Intel концепции MID заключалась в том, чтобы создать компактный мини-компьютер, легко помещающийся в руках. Как правило, большинство MID-ов оснащалось QWERTY-клавиатурой. Производительность Intel Atom Z520 была мала, поэтому подобные гаджеты работали весьма неторопливо. Плюс на систему была предустановлена не совсем удачная Windows Vista. Впрочем, у MID был очень короткий жизненный цикл. Большую популярность они не обрели, а появление на рынке смартфонов и планшетов и оставило их на свалке истории. Впрочем, как мы знаем, Intel и дальше продолжает продвигать линейку процессоров Atom, предназначенных для карманных гаджетов.

Willcom D4 WSO16SH
Willcom D4 WSO16SH

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