В Gmail появятся самоуничтожающиеся письма

В ближайшие недели сервис электронной почты Gmail от Google получит большое обновление с переработанным дизайном и новыми возможностями. В числе прочих новшеств будет запущен «конфиденциальный» режим (Confidential Mode). Об этом сообщило издание The Verge.





Новый режим е позволит получателю переслать письмо, скопировать, скачать, распечатать и так далее. Также появится возможность запросить подтверждающий код из для открытия письма SMS или установить срок самоуничтожения.





Возможности Confidential Mode сходны с некоторыми функциями в клиенте Outlook от Microsoft. По задумке они будут востребованы бизнес-пользователями, желающими ограничить распространение важной информации. Впрочем, всё это не остановит получателей от того, чтобы сделать скриншот.

Сама Google подтвердила скорый апдейт Gmail, ранний доступ должен открыться в ближайшие недели. Вполне вероятно, это произойдёт на конференции для разработчиков Google I/O 2018, которая пройдет в Маунтин-Вью (Калифорния) с 8 по 10 мая.