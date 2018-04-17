Rambler перезапустил «Афишу»

Rambler Group объявила о запуске новой версии сервисного портала «Афиша». По словам разработчиков, сервис стал удобнее, быстрее и комфортнее.





Купить билет в кино на «Афише» стало проще – кнопка покупки доступна на каждой странице. Кинотеатры и расписание фильмов можно посмотреть на карте. Новая страница фильма или события включает больше визуального контента – трейлеры, кадры, таймлайны с фильмографией, социальные сети.





Сайт afisha.ru теперь работает на новом «ядре», в результате всё обрабатывается быстрее. Можно не только изучить рецензии и узнать расписание, но и отфильтровать любимые кинотеатры, написать свою рецензию и сделать репост в социальные сети, а также прочитать «приговор» фильму или культурному событию – новый короткий вариант обзора, помогающий быстро принять решение о покупке билета.

Главная страница «Афиши» выглядит как картина дня. Здесь отображается все самое интересное из мира кино, музыки, театра и выставок. Новый формат подборок дает возможность узнать мнение героев и друзей «Афиши» о фильмах, выставках, концертах и спектаклях.

Обновления коснулись не только функциональности, но и цвета – красный изменили на синий. Все ресурсы «Афиши», включая приложения для iOS и Android, стали одинаково функциональны и обладают единым визуальным стилем.