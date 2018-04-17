Роскомнадзор отрицает блокировку «добросовестных» сайтов из-за Telegram

Роскомнадзор отреагировал на сообщения о массовых перебоях в работе различных сервисов, СМИ и просто сайтов в связи с попыткой перекрыть доступ к мессенджеру Telegram на территории России.



Иллюстрация Роскомнадзора

Ведомство отрицает эту связь и называет эти сообщения «ложными»: «В связи c ограничением доступа к ресурсам Telegram в интернете публикуется много недостоверной информации о блокировках добросовестных интернет-ресурсов». Также Роскомнадзор сообщил о запуске горячей линии Hotlinerkn@rkn.gov.ru «чтобы предотвратить распространение ложных сведений» для приема сообщений о подобных фактах. Ведомство пообещало проверить поступившие сообщения и дать на них публичный ответ. Интересно, что на момент написания новости сайт Роскомнадзора также недоступен.

По данным на 15:00 по московскому времени, с сайта 2018.schors.spb.ru, который отслеживает количество блокировок в выгрузке ведомства для операторов связи, общее количество заблокированных IP-адресов уже достигло 16 094 917 (более 16 миллионов). Массовое ограничение доступа началось 16 апреля, когда Роскомнадзор начал процедуру блокировки мессенджера Telegram на территории России. Среди «попавших под удар» массово присутствуют сетевые адреса Google и Amazon. На перебои в работе начали жаловаться пользователи мессенджера Viber, музыкального сервиса Spotify и социальной сети Одноклассники.

Вчера вечером Александр Жаров, глава Роскомнадзора, подтвердил журналистам блокировку подсети Amazon. Он заявил: «У нас в выгрузку поступила подсеть Amazon, на которую перешёл Telegram. Дело в том, что третий пункт решения суда предписывает Роскомнадзору и иным юридическим лицам не создавать условия для технического доступа к заблокированному мессенджеру. Мы исполняем решение суда».

В минувшую пятницу, 13 апреля 2018 года, Таганский районный суд Москвы вынес решение удовлетворить требование Роскомнадзора по блокировке доступа к Telegram на территории России. Сервис будет блокироваться пока администрация мессенджера не выполнит требования ФСБ о выдаче ключей расшифровки переписки пользователей.

Павел Дуров отреагировал на решение суда сообщением, что в Telegram планируется запустить встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.

6 апреля Роскомнадзор подал исковое заявление в Таганский районный суд Москвы об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership в связи с отказом команды сервиса выдать ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. Согласно действующему российскому законодательству это является неисполнением обязанности организатора распространения информации.

20 марта 2018 года верховный суд России отклонил иск Telegram и признал действительным приказ ФСБ о выдаче ключей расшифровки. В связи с этим Роскомнадзор направил в адрес Telegram уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации. Чтобы избежать блокировки, команда Telegram должна была выдать необходимое ФСБ в течение 15 дней с момента получения данного уведомления. Этот срок истёк 4 апреля.

Павел Дуров в ответ на уведомление Роскомнадзора заявил в своём аккаунте Twitter об отказе выдавать ФСБ ключи: «Угрозы заблокировать Telegram, если мы не выдадим приватные данные пользователей, останутся бесплодными. Telegram продолжит отстаивать свободу и конфиденциальность».

16 октября Мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ выдать ФСБ информацию, нужную для декодирования сообщений в мессенджере. ФСБ запрашивало ключи для декодирования по шести номерам мобильных телефонов в Telegram. 12 декабря московский суд отклонил жалобу Telegram и оставил решение о штрафе в силе.

В декабре руководство Telegram обратились в ООН с просьбой поддержать мессенджер по ситуации в России и рекомендовать правительству России «воздержаться от расширения практики произвольного вмешательства в право граждан на свободу выражения мнения, приватность и анонимность, в том числе онлайн».