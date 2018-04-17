Роскомнадзор потребовал удаления Telegram из App Store и Google Play

Во вторник, 17 апреля 2018 года, Роскомнадзор направил администрации онлайн-магазинов App Store и Google Play уведомления с требованием удалить мессенджер Telegram. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.


Вчера о таком намерении рассказал Александр Жаров, глава Роскомнадзора, а сегодня его реализовали. Представитель ведомства заявил: «Роскомнадзор направил в Apple и Google требование об удалении приложений Telegram из магазинов приложений данных компаний. Ответом должно стать удаление приложения Telegram». Если требования выполнят, то российским пользователям станет сложнее установить Telegram на свои мобильные устройства.

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор начал блокировку мессенджера Telegram на территории России. В результате, заблокированными оказались не только ресурсы самого Telegram, но и почти два миллиона IP-адресов Google и Amazon, куда мигрировал Telegram.

В минувшую пятницу, 13 апреля 2018 года, Таганский районный суд Москвы вынес решение удовлетворить требование Роскомнадзора по блокировке доступа к Telegram на территории России. Сервис будет блокироваться пока администрация мессенджера не выполнит требования ФСБ о выдаче ключей расшифровки переписки пользователей.

Павел Дуров отреагировал на решение суда сообщением, что в Telegram планируется запустить встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.

6 апреля Роскомнадзор подал исковое заявление в Таганский районный суд Москвы об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership в связи с отказом команды сервиса выдать ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. Согласно действующему российскому законодательству это является неисполнением обязанности организатора распространения информации.

20 марта 2018 года верховный суд России отклонил иск Telegram и признал действительным приказ ФСБ о выдаче ключей расшифровки. В связи с этим Роскомнадзор направил в адрес Telegram уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации. Чтобы избежать блокировки, команда Telegram должна была выдать необходимое ФСБ в течение 15 дней с момента получения данного уведомления. Этот срок истёк 4 апреля.

Павел Дуров в ответ на уведомление Роскомнадзора заявил в своём аккаунте Twitter об отказе выдавать ФСБ ключи: «Угрозы заблокировать Telegram, если мы не выдадим приватные данные пользователей, останутся бесплодными. Telegram продолжит отстаивать свободу и конфиденциальность».

16 октября Мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ выдать ФСБ информацию, нужную для декодирования сообщений в мессенджере. ФСБ запрашивало ключи для декодирования по шести номерам мобильных телефонов в Telegram. 12 декабря московский суд отклонил жалобу Telegram и оставил решение о штрафе в силе.

В декабре руководство Telegram обратились в ООН с просьбой поддержать мессенджер по ситуации в России и рекомендовать правительству России «воздержаться от расширения практики произвольного вмешательства в право граждан на свободу выражения мнения, приватность и анонимность, в том числе онлайн».

Источник
ТАСС
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