В Верховный суд пожаловались на блокировку сайтов без ведома владельцев

Верховный суд России разберётся с правомерностью блокировок сайтов с запрещённой информацией без предупреждения владельцев. 20 апреля 2018 года состоится слушание по поводу блокировки сайта Bitcoininfo.ru.


Николай Тонкошкуров, владелец Bitcoininfo.ru, обратился в Верховный суд в очередной попытке оспорить решение Выборгского райсуда Петербурга, запретившего в 2016 году распространение информации о биткойне, обосновав это тем, что криптовалюты «являются денежными суррогатами, способствуют росту теневой экономики и не могут быть использованы гражданами и юридическими лицами на территории России».

В результате решения суда Bitcoininfo.ru заблокировали, не извещая владельца об этом. О блокировке своего сайта Тонкошкуров узнал уже по факту ограничения доступа к нему.

Как сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на возражения Ирины Выменец, и. о. прокурора Выборгского района Санкт-Петербурга, прокуратура имеет право добиваться блокировки сайтов с запрещенной информацией без уведомления их владельцев. Такая точка зрения будет отстаиваться ведомством на предстоящем слушании Верховного суда.

Источник
Ведомости
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Россия суд блокировка

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