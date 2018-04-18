PornHub начал принимать криптовалюту

Команда PornHub, одного из самых популярных в мире ресурсов со взрослым видео, объявила о важном нововведении. Теперь среди платёжных опций появилась возможность оплачивать сервис с помощью криптовалюты.


PornHub принимает криптовалюту под названием Verge (биржевое обозначение XVG). С запуском в 2014 году она называлась DogeCoinDark, а ребрендинг состоялся в 2016 году. На момент написания новости, стоимость Verge по данным сайта CoinMarketCap составляет $0,07.

Криптовалюта Verge делает ставку на анонимность, именно поэтому команда PornHub её и выбрала. В честь запуска PornHub опубликовал видеоролик, где в 2077 году дед рассказывает внуку, как PornHub изменил индустрию этим шагом и заставил будущее приблизиться.

Источник
PornHub
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