Роскомнадзор нацелился на блокировку Facebook

Роскомнадзор планирует проверку Facebook и может заблокировать социальную сеть до конца 2018 года. Об этом рассказал Александр Жаров, глава ведомства, в интервью издания «Известия».


Как отметил Жаров, его часто обвиняют в том, что он «всё спускает с рук» Facebook. При этом встречи с представителями соцсети проводятся примерно раз в полгода и в последнюю из них, в феврале, с Facebook были обговорены требования, которые та должна выполнить. Речь идёт, в том числе, о локализации персональных данных российских пользователей и удаление запрещённой в России информации.

Относительно блокировки Telegram и недоступности «добросовестных» сервисов из-за этого, Жаров заявил: «Эта информация не соответствует действительности. Она из серии «мне позвонили и сказали — значит, это правда». Уверенно могу сказать, что в 99,9% случаев ничего, выражаясь техническим языком, не легло, помимо, как раз, Telegram».

Также о отметил, что возможная угроза терроризма и забота о безопасности перевешивают неудобства от блокировки: «Я понимаю, что существует личная привычка, но других мессенджеров — значительное количество. Статистика говорит, что граждане России используют порядка 70 различных сервисов. И позицию «наша любимая тележенька лучше всех, мы хотим работать только в ней», мне кажется, перевешивает террористическая угроза».

Источник
Известия
Теги
Россия фейспалм FACEBOOK роскомнадзор Telegram блокировка

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