День, когда предсказали современные компьютеры

19 апреля 1965 года предсказали на десятилетия вперёд, как будут развиваться процессоры: в американском журнале Electronics была опубликовали статью за авторством Гордона Мура о будущем развития компонентов на основе полупроводников. Среди прочего, в этой статье глава отдела исследований и разработки компании Fairchild Semiconductor предсказал, что плотность транзисторов в микропроцессорах будет увеличиваться вдвое каждые полтора года ближайшие 10 лет.

Его пророчество оказалось верным и не только не было забыто, но и получило название, которое до сих пор на слуху — Закон Мура. В 1968 году Гордон Мур вместе с Робертом Нойсом основали компанию Intel, а в 1975 году Мур внёс изменения в свой, так называемый, закон, изменив временные рамки. По его словам, вместо полутора лет двухкратный скачок теперь будет наступать каждый два года.

Удивительно, но он оказался прав, и его закон действовал вплоть до наших дней. К примеру, не так давно Intel отметила, что с недавних пор плотность транзисторов увеличивается вдвое примерно раз в 2,5 года.



«Если бы эффективность потребления топлива автомобилем возрастала бы в соответствие с законом Мура, ты бы мог всю жизнь проездить на одном баке бензина. Если бы машины уменьшались с каждым годом, как уменьшаются транзисторы, сейчас автомобили были бы размером с муравья»

А ещё в этот день...

19 апреля 1957 года впервые за пределами IBM была написана программа на языке Фортран. Фортран — первый в мире высокоуровневый язык программирования. Его разрабатывала команда программистов в IBM c 1954 года во главе с математиком Джоном Бэкусом. Спустя более 20 лет Бэкус признался в интервью одному журналу: «Большая часть моих достижений обоснована ленью. Я не любил писать программы, и, поэтому, когда я работал на IBM 701 над программами для расчёта траекторий полёта боевых ракет, я начал работать над программой, упрощающей создание программ». Язык Фортран был разработан как альтернатива Ассемблеру, низкоуровневому языку программирования, весьма сложному в обращении. Новый язык позволял в разы уменьшить количества кода, необходимого для создания софта, поэтому очень быстро приобрёл широкую популярность.





19 апреля 1957 года Херберт Брайт, менеджер в центре обработки данных в одной пенсильванской лаборатории атомной энергии получил неподписанную стопку перфокарт из IBM. Брайт предположил, что эти карточки — компилятор нового языка Фортран. Тогда он и его коллеги загрузили перфокарты в новенький IBM 704 — первый массовый компьютер с поддержкой вычислений с плавающей точкой, а коллега Брайта, Джим Каллаган, на скорую руку написал тестовую программу. После первой попытки компилятор нашёл в исходном коде ошибку — пропущенную запятую. Работники лаборатории исправили ошибку и IBM 704 выдал 28 листов с машинным кодом, которые являлись той самой тестовой программой. Таким образом, они стали первыми пользователями Фортрана за пределами компании IBM, в которой этот язык разрабатывался.

19 апреля 1971 года была запущена в космос первая в мире орбитальная станция — Салют-1. Присутствие космической станции на орбите Земли позволяло проводить исследования в условиях невесомости, вести астрономические наблюдения, а также наблюдения за поверхностью и атмосферой нашей планеты. В отличие от спутников, орбитальная станция позволяла размещать экипаж, имела все необходимые системы жизнеобеспечения, душ, туалет и даже специальные тренажёры, с помощью которых астронавты могли поддерживать себя в форме. Уже через 4 дня после вывода на орбиту «Салют-1», для работы к ней было отправлено трое космонавтов. Однако, во время стыковки их корабля «Союз-10» и космической станции произошла поломка стыковочного узла на «Союз-10». Космонавтам пришлось возвращаться на Землю. Следующая попытка доставить экипаж была предпринята 7 июня 1971 года. Она была более удачной, астронавты провели на орбитальной станции 24 дня, однако, после возгорания было принято решение возвращаться домой. К сожалению, во время вхождения в атмосферу Земли произошла разгерметизация корабля и весь экипаж погиб. В итоге 11 октября всё того же 1971 года «Салют-1» был затоплен в Тихом океане.