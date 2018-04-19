Google перекрыла возможность использовать свой домен для обхода блокировок

Компания Google перекрыла лазейку, которая позволяла использовать её сеть для обхода блокировок со стороны правительств. Речь идёт о прекращении поддержки техники фротинга (domain fronting), которая позволяла использовать домен Google в качестве прокси для сокрытия конечного адреса и получения доступа к запрещенным ресурсам.





Как сообщил представитель компании журналистам ресурса The Verge, фротинг никогда не был поддерживаемой функцией в Google, его не планировали предлагать в качестве «услуги». Тем не менее, он до недавнего времени работал из-за особенностей ПО. Представитель также отметил, что в ходе планового обновления ПО фротинг работать перестал.

Несмотря на всю свою неофициальность фротинг через Google довольно широко использовался сервисами для обхода правительственных блокировок и теперь им грозят технические проблемы. Среди них — Signal, GreatFire.org, и VPN-сервисы от Psiphon.