Цифра дня: Сколько пользователей Chrome пострадало от фальшивых блокировщиков рекламы?

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пользователей Chrome пострадало от фальшивых блокировщиков рекламы.

Команда блокировщика рекламы AdGuard опубликовала интересную статистику. По их словам, жертвами фальшивых блокировщиков рекламы из магазина веб-приложений Chrome стали уже более 20 миллионов пользователей.





Фальшивые расширения маскируются под популярные блокировщики, содержат скрытый вредоносный код и позволяют захватить власть над браузером. Как отмечают разработчики AdGuard, по сути, это целый ботнет из заражённых браузеров. После установки такого расширения браузер выполняет команды владельца центрального сервера.

Подобную схему использовали, например, такие уже удалённые из магазина расширения:

AdRemover for Google Chrome

uBlock Plus

Adblock Pro

HD for YouTube

Webutation