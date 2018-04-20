День, когда в кино появился звук

20 апреля 1926 года Warner Brothers и Western Electric представили систему Vitaphone, начавшую эру массового звукового кино. В начале 20-х годов уже существовало несколько разработок, добавляющих звук к фильмам, но крупнейшие студии Голливуда не решались использовать их: затраты были велики, а преимущества звукового кино казались сомнительными.



Настройка проектора Vitaphone

В системе Vitaphone звук записывался на отдельный диск из шаллака (как и грампластинки того времени; винил изобретут лишь спустя два десятка лет). Проектор был связан со звукоснимателем — это обеспечивало синхронизацию звука и картинки, однако начальная настройка производилась вручную. Да и оборудование было недёшево.

Тогда еще маленькая студия Warner Brothers вложила несколько миллионов долларов в продвижение новой технологии. В конце лета вышел звуковой фильм «Дон Жуан» (что интересно, с музыкой, но без диалогов), а через год — «Певец Джаза» (уже с несколькими репликами). Vitaphone быстро набрала популярность, и уже через несколько лет каждая крупная голливудская студия использовала систему, а Warner Brothers получала лицензионные отчисления. Впрочем, уход Vitaphone был столь же стремительным, как и взлёт: «киношники» быстро оценили достоинства появившихся позже технологий записи звука и картинки на одну плёнку, и отказались от пластинок.

А ещё в этот день...

20 апреля 2011 года игровую консоль Sony PSPgo сняли с производства. После долгих лет господства PSP в портативных игровых консолях, Sony нашла в себе силы изменить девайс кардинально... и проиграла. Выполненная в форм-факторе слайдера PSPgo обладала меньшим экраном, а главное — была расчитана исключительно на цифровое распространение игр через онлайн-магазин PlayStation Portable, и потому не имела привода для дисков UMD. Sony пыталась смягчить ситуацию: во-первых, все выходившие после 1 октября 2009 года игры были доступны и в PS Store, а во-вторых, компания обещала выложить там же и лучшие из старых игр. Но ассортимент всё равно оставлял желать лучшего. Кроме того, приставка стоила 250 евро — немногим меньше тогдашней цены полноценной домашней приставки PlayStation 3. Геймеры изначально встретили устройство довольно прохладно, и просуществовало на рынке оно всего полтора года.



Sony PSPgo

20 апреля Oracle сообщила, что покупает Sun Microsystems. Софтверный гигант договорился с Sun о покупке компании за 5,6 миллиарда долларов. Sun просуществовала более четверти века, а в её портфолио были и программные, и аппаратные продукты: платформа Java, система UNIX, процессоры SPARC.



Рабочая станция Sun SPARCStation 20