Google готовит новый Chat и прекращает разработку Allo

Компания Google предпринимает очередную попытку разобраться с путаницей в своих мессенджерах. Об этом рассказал ресурс The Verge в большом эксклюзивном материале.





Сервисы Google Talk, Google Voice, Google+ Huddles, Hangouts, Allo так и не снискали успеха у пользователей. Разработка двухлетнего мессенджера Allo прекращена, а вся команда его разработчиков брошена на доводку Android Сообщений.

Google работает над новым сервисом под незатейливым названием Chat на базе протокола RCS (Rich Communication Services), который будет встроен непосредственно в Android Сообщения (Android Messages). Как ожидается, RCS в конце концов вытеснит с рынка SMS.

Chat получит такие возможности, как пометка о прочтении, индикатор набора текста, фото и видео высокого разрешения, групповые чаты. По сути, Chat — это операторский сервис, а не Google. Как и SMS, Chat не получит сквозного шифрования, но будет потреблять интернет-трафик, а не оплачиваться по тарифам SMS. Если получатель не имеет активированного Chat, то сообщения будут отправляться в виде SMS. Официальный анонс ожидается ближе к концу года. Однако его внедрение будет зависеть от конкретных операторов.