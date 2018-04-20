Telegram заблокировали за планы Дурова запустить свою криптовалюту и стать «новым Мавроди»
Издание РБК выдвинуло интересную теорию относительно блокировки популярного мессенджера Telegram на территории России. По мнению издания, причиной стали планы Павла Дурова, стоящего за мессенджером, по запуску собственной криптовалюты.
В качестве доказательства РБК приводит выдержки из письма Романа Антипкина, сотрудника 12 центра ФСБ, курирующего в том числе вопросы СОРМ, разосланного коллегам 18 апреля 2018 года.
В письме говорится, буквально следующее:
«Коллеги, да история вообще не про это, как вы не понимаете! История не про ключи и терроризм <...>. Паша Дуров решил стать новым Мавроди. Запустив свою крипту, мы в России получим полностью неконтролируемую финансовую систему. И это не биткоин для маргиналов, это будет просто, надежно и бесконтрольно. Это угроза безопасности страны <…>. Вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через Пашину крипту, а он будет говорить: «Я ни при чем, запретите слова, их используют террористы».
Напомним, блокировка Telegram в России началась 16 апреля 2018 года на основании решения суда, вынесенного 13 апреля. Причём в попытке ограничить Telegram, Роскомнадзор начал «бить по площадям» и уже заблокировал более 18 миллионов IP-адресов. Среди «попавших под удар» массово присутствуют сетевые адреса Google и Amazon. На перебои в работе жалуются пользователи мессенджера Viber, музыкального сервиса Spotify, социальной сети Одноклассники, онлайн-игр, служб доставки и такси, а также многих других непричастных к Telegram сервисов.