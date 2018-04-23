Amazon готовит домашнего робота на базе Alexa
Компания Amazon разрабатывает собственного домашнего робота на базе голосового помощника Alexa. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на «осведомлённые» источники.
Проект носит кодовое название Vesta в честь римской богини здоровья, дома и семьи. Над ним работает подразделение аппаратного обеспечения Lab126, которое создало такие гаджеты Amazon, как смарт-колонки Echo, телеприставки, планшеты и смартфон под брендом Fire.
Проект Vesta стартовал несколько лет назад, но сейчас Amazon активно ускоряет его. Об этом свидетельствуют десятки вакансий в Lab126. По словам источников Bloomberg, компания планирует начать испытывать роботов домах своих сотрудников к концу текущего года, а продажи могут начаться в 2019 году. Впрочем, сроки могут и измениться. Кроме того, аппаратные проекты Amazon иногда полностью отменяют.
По задумке, такой робот станет этаким «мобильным» Alexa и сможет сопровождать пользователя в тех частях дома, где не установлены смарт-колонки Echo. Прототипы оснащены камерами и ПО компьютерного зрения, способны самостоятельно передвигаться из комнаты в комнату как автомобили-беспилотники. Точная функциональность будущего робота пока неизвестна.