Путин разрешил блокировать «порочащий честь и достоинство» контент

Владимир Путин, президент России, подписал закон о блокировке в сети сайтов, которые отказались удалять контент «порочащий честь и достоинство». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Эффект Стрейзанд

Он вносит изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В частности, новый закон даёт приставам право вынести постановление об ограничении доступа к «информации, распространяемой в сети «Интернет», порочащей часть, достоинство или деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию юридического лица». Ранее приставы не могли требовать удаления такого контента.



Самое знаменитое «удалённое из интернета» фото

По закону, пострадавшие пользователи могут потребовать в суде удалить такие сведения. Если после постановления суда сайт не удалит указанный контент в нужный срок, то пристав сможет вынести решение о блокировке. Затем постановление направляется в Роскомнадзор в течение одного рабочего дня.

Отметим, что в сети давно ведутся войны между желающими удалить некий контент и борцами за свободу слова. Так называемый «Эффект Стрейзанд» время от времени приводит к взрывному распространению контента, доступ к которому некто желал запретить.

Термин появился после того, как Барбра Стрейзанд в 2003 году пожелала удалить из интернета фотографию побережья Калифорнии, на которой заметен её дом. Ещё один яркий пример — фото певицы Бейонсе, сделанное во время выступления на Суперкубке американской Национальной футбольной лиги в 2013 году. Адвокат певицы выиграл судебный процесс по изъятию этого фото из интернета.