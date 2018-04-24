Цифра дня: Сколько рунетчиков не волнует блокировка Telegram?

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64%

рунетчиков не волнует блокировка Telegram.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал отчёт по исследованию в отношении блокировки популярного мессенджера Telegram в России.





По данным ВЦИОМ, только 12% интернет-пользователей сообщили, что обмениваются сообщениями с помощью этого приложения. Чаще всего приложение выбирали, потому что в нем уже общались друзья. Таким образом, Telegram находится на шестом месте по популярности. Его обгоняют WhatsApp, Viber, Skype, Google Hangouts и Facebook Messenger, а легендарная когда-то ICQ, напротив, уступает Telegram по популярности в России.





О постановлении суда по блокировке Telegram на территории РФ слышало 65% российских пользователей глобальной сети, при этом предметно интересовался этим вопросом 21%.

Для 64% опрошенных интернетчиков не важен вопрос доступности Telegram в России, в том числе для 43% это «совершенно не важно». Возможность общения через мессенджер считают актуальной для российских пользователей 24%, эта доля заметно выше среди 18-24-летних – 45%.