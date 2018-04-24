Яндекс.Деньги отменили комиссию за операции по своим картам

Команда сервиса Яндекс.Деньги объявил об отмене комиссии за операции по своим картам. Пользователи теперь могут без комиссии пополнять баланс пластиковых карт Яндекс.Денег и снимать с них наличные в банкоматах.





Положить деньги на карту без комиссии можно в мобильном приложении сервиса с другого счёта в Яндекс.Деньгах, а также с карты любого банка или платёжной системы, таких как Mastercard, Visa, «Мир».

Снимать наличные без комиссии обладатели карт Яндекс.Денег могут как в России, так и в любой другой стране мира. Для этого карта должна быть именной, а кошелёк — полностью идентифицированным. Лимит такого снятия — 10 тысяч рублей в месяц.