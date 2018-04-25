MasterCard запустила переводы по номеру телефона в России

Международная платежная система Mastercard запустила в России возможность переводов денег с карты на карту по номеру мобильного телефона, электронной почте и аккаунтам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.


Платформу для Mastercard разработала Mail.Ru Group. По словам разработчиков, сервис полностью реализован на СУБД и сервере приложений Tarantool и облачной инфраструктуре Mail.Ru Cloud Solutions. Платформа обеспечивает безопасный двусторонний обмен информацией о банковских картах и идентификаторах пользователей в виде номера мобильного телефона, электронной почты или аккаунта в социальных сетях. Кроме того, была создана внешняя оболочка платформы и API, по которому к сервису сможет подключаться любой банк-клиент Mastercard.

Первым к платформе безналичных переводов подключился Райффайзенбанк. На сайте банка держателям его карт будет доступна возможность делать переводы на карты российских банков по номеру телефона получателя средств, а также получать по номеру своего телефона переводы от держателей карт других российских банков. При переводе на телефонный номер получателю придет SMS со ссылкой на портал Mastercard, где пользователь может указать карту, на которую будет переведена сумма. У получателей переводов также будет возможность пройти регистрацию на портале Mastercard и привязать свои карты. Как и в социальных сетях, получатели смогут настроить автоматическое зачисление последующих переводов на карту.

Ранее переводить деньги, зная о получателе лишь номер телефона, можно было только между клиентами одного банка. По слухам, Visa тоже создаёт собственный сервис, который будут работать аналогично, но осуществлять переводы можно клиентам всех банков, подключившихся к платформе.

Источник
MasterCard
Теги
Россия MASTERCARD платёжная система

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