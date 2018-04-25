WhatsApp запретили детям до 16 в Европе

Команда популярного мессенджера WhatsApp обновила условия предоставления услуг и политики конфиденциальности для пользователей из Европейского Союза.





В WhatsApp был поднят минимальный возраст, в котором пользователь может зарегистрироваться и пользоваться мессенджером. Теперь для жителей Евросоюза пользователю должно исполниться как минимум 16 лет, тогда как для прочих регионов возрастной ценз более мягкий — 13 лет.

Напомним, с 25 мая 2018 года на территории Евросоюза вступит в силу закон, известный как «Общий регламент по защите данных» (GDPR - General Data Protection Regulation). Он обновляет европейские законы конфиденциальности, чтобы обеспечить большую прозрачность обработки информации, размещаемой пользователями в Интернете. За невыполнение GDPR компаниям грозит штраф до 20 миллионов евро.

В связи с этим Facebook, которой принадлежит WhatsApp, начал «допиливать» свои сервисы на соответствие регламенту. Так в Instagram, тоже принадлежащем Facebook, была запущена возможность скачать все свои фото, видео, комментарии и прочий контент одним архивом. Подобной переносимости требует новый регламент.