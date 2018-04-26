В Польше запустили божественную связь

В Польше на самой большой в мире статуе Иисуса Христа установили оборудование для раздачи беспроводного интернета. Об этом рассказал местное издание Fakt24 и телеканал Polsat News, власти же или церковь заявлений на эту тему не делали.





Антенны для передачи сигнала были замечены в трёхметровой короне Христа. На фотографиях, сделанных дронами они хорошо видны. Сотрудник одного из местных провайдеров подтвердил, что оборудование предназначено для раздачи сети, в том числе на ближайшие деревни. Также он отметил, что связь требуется приходу для системы видеонаблюдения и установка полностью законна.





Статуя Христа Царя установлена в 2010 году на окраине польского города Свебодзин. Её общая высота вместе с пьедесталом составляет порядка 52 метров, а самой статуи с короной — 36 метров. Она считается самой высокой статуей Иисуса Христа в мире.