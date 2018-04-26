В России впервые поймали преступника с помощью системы распознавания лиц

В России был пойман первый преступник с помощью системы распознавания лиц. Подозреваемый в грабеже в Егорьевске был опознан после года в бегах. Об этом рассказал Telegram‐канал Mash.


Системы распознавания лиц распознала подозреваемого на станции метро «Фрунзенская» в Москве и подала сигнал полицейским, что один из пассажиров находится в розыске. Как оказалось, мужчина скрывался от следствия целый год, после того, как сбежал из Егорьевска, где его подозревают в грабеже.

Данная интеллектуальная система внедряется в московском метро к Чемпионату мира по футболу 2018. Одна камера способна отловить до 20 лиц в секунду. Затем лица сверяются с базой данных, выдаёт досье оператору и подаёт сигнал в соотвествующие органы в случае совпадения с фотографиями из розыска. Стоимость проекта оценивается в четыре миллиарда рублей.

Источник
Mash
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