Цифра дня: Сколько заплатила М.Видео за «Эльдорадо»?

Цифра дня:

45 500 000 000

рублей заплатила М.Видео за «Эльдорадо».

Российская торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники М.Видео объявила о закрытии сделки по приобретению 100% своего конкурента — «Эльдорадо».


Обе компании контролируются группой «Сафмар» Михаила Гуцериева. Планируется, что «Эльдорадо» присоединится к М.Видео. После реорганизации объединённая компания планирует создать единое юридическое лицо к первому кварталу 2019 года, сохранив при этом два бренда и конкурирующие сети. Общее количество магазинов по России под управлением объединённого юрлица достигнет 831 в 200 городах.

Управлять объединённой компанией продолжит команда менеджмента во главе с основателем бизнеса и президентом «М.Видео» Александром Тынкованом и главным исполнительный директором Энрике Фернандесом.

Источник
М.Видео
Теги
Россия М.Видео Эльдорадо

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