Google может закрыть Play Music

Компания Google закроет сервис Play Music (Play Музыка) до конца 2018 года, заменив его полностью стриминговой платформой YouTube Remix. Об этом сообщил профильный ресурс Droid-Life со ссылкой на «достоверные» источники.





Слухи о запуске нового сервиса YouTube Remix начали ходить с декабря 2017 года. Как сообщалось тогда, Google собирается создать подобный Spotify сервис с улучшенными рекомендациями и возможностью сопровождать музыку клипами. Затем появились сообщения о заключённых сделках Google и YouTube с крупнейшими звукозаписывающими студиями, условия которых позволяют YouTube запустить новый музыкальный сервис с подпиской.

В марте музыкальный глава YouTube подтвердил на фестивале SXSW некоторые подробности о YouTube Remix. Он не раскрыл цены или срок запуска, но признал, что сервис возьмёт лучшее от контекстного сервера Play Музыки и всю широту каталога YouTube.

По новым сведениям Droid-Life, YouTube Remix будет построен вокруг системы рекомендаций с умными плей-листами, подборками музыки в зависимости от времени дня, месторасположения пользователя и других параметров. Источник не уточнил, как именно будет происходить отказ от Google Play Music. Тем не менее он отметил, что Google будет форсировать переход на YouTube Remix к концу 2018 года.

На данный момент Google предлагает бесплатный YouTube с рекламой, YouTube Red с подпиской и без рекламы, а также Google Play Music тоже с подпиской. Отдельно есть стриминговый YouTube Music в виде приложений для iOS и Android. Вся эта система несколько запутывает.

Представитель YouTube прокомментировал сообщение следующим образом:

«Мы уже объявляли об объединении команд YouTube Music и Google Play. Музыка очень важна для Google, так что для нас важно предложить единое решение, которое удовлетворит требованиям исполнителей и пользователей. На данный момент для пользователей ничего не изменится, мы предупредим заранее о грядущих изменениях».