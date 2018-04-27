На Роскомнадзор подан первый иск за блокировку Telegram

В России подан первый иск на Роскомнадзор в связи с блокировкой Telegram. Об этом рассказало издание РИА Новости со ссылкой на представителя истца.


В суд обратился российский предприниматель Александр Вихарев. Он руководит компанией «Инвестори», специализирующейся на инвестициях в коммерческую недвижимость. Вихарев а через суд требует у Роскомнадзор пять миллионов рублей для компенсации убытков.

По словам Вихарева, из-за попыток Роскомнадзора ограничить доступ к Telegram российским пользователям, оказался недоступен
ряд серверов его компании, размещенных на иностранном домене. Он заявил: «Данные ограничения нарушили пропускную способность самой организации, и большое количество инвесторов, использующих платформу истца, не смогли произвести операции в своих личных кабинетах».

Блокировка Telegram в России началась 16 апреля 2018 года на основании решения суда, вынесенного 13 апреля. Причём в попытке ограничить Telegram, Роскомнадзор начал «бить по площадям» и заблокировал порядка 18 миллионов IP-адресов. Среди «попавших под удар» массово присутствуют сетевые адреса Google и Amazon. На перебои в работе жалуются пользователи мессенджера Viber, музыкального сервиса Spotify, социальной сети Одноклассники, разнообразных онлайн-игр, служб доставки и такси, а также многих других непричастных к Telegram сервисов.

Источник
РИА Новости
Теги
Россия роскомнадзор суд Telegram блокировка

Комментарии

Материалы по теме

Telegram заработал на русском языке

11 октября 2017

Дуров согласился зарегистрировать Telegram в Роскомнадзоре

28 июня 2017

Разбираемся: могут ли Telegram заблокировать и почему

26 июня 2017

Роскомнадзор нацелился на блокировку Facebook

18 апреля

Роскомнадзор начал блокировать Telegram

16 апреля

Роскомнадзор объяснил блокировку Яндекса, ВКонтакте и Одноклассников

27 апреля
Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
ФСБ задержала координировавшихся через Telegram террористов
Объявлена дата выхода следующего крупного обновления Windows 10
Одноклассники запустили онлайн-магазин товаров из Китая

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 93
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 58
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 55
Слепое сравнение. Выбор лучшей камеры в смартфонах: Apple, Sony, Samsung и Huawei 47
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 46
Лучшие бюджетные смартфоны февраля 2018 года (официальная розница) 44