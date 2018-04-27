На Роскомнадзор подан первый иск за блокировку Telegram

В России подан первый иск на Роскомнадзор в связи с блокировкой Telegram. Об этом рассказало издание РИА Новости со ссылкой на представителя истца.





В суд обратился российский предприниматель Александр Вихарев. Он руководит компанией «Инвестори», специализирующейся на инвестициях в коммерческую недвижимость. Вихарев а через суд требует у Роскомнадзор пять миллионов рублей для компенсации убытков.

По словам Вихарева, из-за попыток Роскомнадзора ограничить доступ к Telegram российским пользователям, оказался недоступен

ряд серверов его компании, размещенных на иностранном домене. Он заявил: «Данные ограничения нарушили пропускную способность самой организации, и большое количество инвесторов, использующих платформу истца, не смогли произвести операции в своих личных кабинетах».

Блокировка Telegram в России началась 16 апреля 2018 года на основании решения суда, вынесенного 13 апреля. Причём в попытке ограничить Telegram, Роскомнадзор начал «бить по площадям» и заблокировал порядка 18 миллионов IP-адресов. Среди «попавших под удар» массово присутствуют сетевые адреса Google и Amazon. На перебои в работе жалуются пользователи мессенджера Viber, музыкального сервиса Spotify, социальной сети Одноклассники, разнообразных онлайн-игр, служб доставки и такси, а также многих других непричастных к Telegram сервисов.