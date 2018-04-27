Роскомнадзор объяснил блокировку Яндекса, ВКонтакте и Одноклассников

Сегодня ночью, 27 апреля 2018 года, в списке запрещённых на территории России сайтов внезапно оказались почти две сотни IP-адресов, принадлежащих Яндексу, ВКонтакте, Одноклассникам и LiveInternet, а также Twitter, Facebook и Yahoo. С утра Роскомнадзор пояснил временную блокировку через свои аккаунты в социальных сетях.


Пресс-служба ведомства заявила: «Кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы». Роскомнадзор подчеркнул, что сейчас IP-адреса соцсетей свободны от блокировки, а операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись.

Напомним, блокировка Telegram в России началась 16 апреля 2018 года на основании решения суда, вынесенного 13 апреля. Причём в попытке ограничить Telegram, Роскомнадзор начал «бить по площадям» и заблокировал порядка 18 миллионов IP-адресов. Среди «попавших под удар» массово присутствуют сетевые адреса Google и Amazon. На перебои в работе жалуются пользователи мессенджера Viber, музыкального сервиса Spotify, социальной сети Одноклассники, онлайн-игр, служб доставки и такси, а также многих других непричастных к Telegram сервисов.

Источник
Роскомнадзор
Теги
Россия фейспалм Яндекс FACEBOOK вконтакте TWITTER роскомнадзор одноклассники Yahoo блокировка Liveinternet

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