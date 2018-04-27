В ответ на блокировку ВКонтакте пообещала запустить голосовые и видеозвонки со сквозным шифрованием

Пресс-служба ВКонтакте отреагировала на неожиданное появление IP-адреса компании в списке запрещённых на территории России сайтов. В Результате часть пользователей ВКонтакте временно лишилась доступа к социальной сети.





Также из-за нестабильной работы после блокировок Роскомнадзора команде соцсети пришлось отключить интеграцию сервиса ReCaptcha, который используется для борьбы со спамом, и поддержку технологии AMP, позволяющей быстро открывать внешние страницы в мобильных приложениях.

Как отметил Андрей Рогозов, управляющий директор ВКонтакте, доступ к множеству ресурсов ограничивается из-за непонимания принципов работы современного интернета. Он заявил: «Одна из основных технологий, которая гарантирует безопасность данных — end-to-end шифрование, которое происходит на конечном устройстве пользователя. Передача каких-либо ключей и получение доступа к информации за пределами устройства невозможна по определению. Так работают большинство ведущих сервисов обмена сообщениями в мире». Также Рогозов пообещал в ближайшее время запустить в ВКонтакте голосовые и видеозвонки с end-to-end шифрованием.

Напомним, сегодня ночью, 27 апреля 2018 года, в списке запрещённых на территории России сайтов оказались почти две сотни IP-адресов, принадлежащих Яндексу, ВКонтакте, Одноклассникам и LiveInternet, а также Twitter, Facebook и Yahoo. С утра Роскомнадзор пояснил временную блокировку через свои аккаунты в социальных сетях. По словам ведомства, кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы. Роскомнадзор подчеркнул, что сейчас IP-адреса соцсетей свободны от блокировки, а операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись.

Блокировка Telegram в России началась 16 апреля 2018 года на основании решения суда, вынесенного 13 апреля. Причём в попытке ограничить Telegram, Роскомнадзор начал «бить по площадям» и заблокировал порядка 18 миллионов IP-адресов. Среди «попавших под удар» массово присутствуют сетевые адреса Google и Amazon. На перебои в работе жалуются пользователи мессенджера Viber, музыкального сервиса Spotify, социальной сети Одноклассники, разнообразных онлайн-игр, служб доставки и такси, а также многих других непричастных к Telegram сервисов.