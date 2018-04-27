Яндекс назвал блокировку Telegram ударом по всему Рунету

Пресс-служба Яндекса отреагировала на неожиданное появление IP-адресов компании в списке запрещённых на территории России сайтов. Пять IP-адресов Яндекса пробыли в реестре Роскомнадзоре около двух часов и на данный момент пропали из него.





Очир Манджиков, директор по связям с общественностью Яндекса, заявил: «Попытка заблокировать Telegram в России неожиданно стала ударом по всему Рунету. Блокировка коснулась не только мессенджера — пострадали многие ресурсы и их пользователи». Также он подчеркнул, что ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего Рунету. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей в Яндексе считают самым опасным последствием блокировок.

Напомним, сегодня ночью, 27 апреля 2018 года, в списке запрещённых на территории России сайтов оказались почти две сотни IP-адресов, принадлежащих Яндексу, ВКонтакте, Одноклассникам и LiveInternet, а также Twitter, Facebook и Yahoo. С утра Роскомнадзор пояснил временную блокировку через свои аккаунты в социальных сетях. По словам ведомства, кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы. Роскомнадзор подчеркнул, что сейчас IP-адреса соцсетей свободны от блокировки, а операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись.

Блокировка Telegram в России началась 16 апреля 2018 года на основании решения суда, вынесенного 13 апреля. Причём в попытке ограничить Telegram, Роскомнадзор начал «бить по площадям» и заблокировал порядка 18 миллионов IP-адресов. Среди «попавших под удар» массово присутствуют сетевые адреса Google и Amazon. На перебои в работе жалуются пользователи мессенджера Viber, музыкального сервиса Spotify, социальной сети Одноклассники, разнообразных онлайн-игр, служб доставки и такси, а также многих других непричастных к Telegram сервисов.