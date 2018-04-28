Цифра дня: Сколько нейронов не помещается в голове Германа Клименко?

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нейронов не помещается в голове Германа Клименко.

Весьма неоднозначное заявление сделал Герман Клименко, советник президента России по вопросам развития интернета, в интервью телеканалу Мир24 по поводу ситуации с блокировкой мессенджера Telegram.





На вопрос ведущей о том, как полная блокировка Telegram вообще возможна, ведь уже «легла половина российского интернета, но только не Telegram. 19 млн IP-адресов заблокированы, подвисло все», Клименко заявил: «Ну что значит половина, 19 млн IP-адресов, у меня в голове столько нейронов не помещается». Отметим, что согласно Википедии, в головном мозге человека насчитывается около 85—86 миллиардов нейронов.

Блокировка Telegram в России началась 16 апреля 2018 года на основании решения суда, вынесенного 13 апреля. Причём в попытке ограничить Telegram, Роскомнадзор начал «бить по площадям» и заблокировал порядка 18 миллионов IP-адресов. Среди «попавших под удар» массово присутствуют сетевые адреса Google и Amazon. На перебои в работе жалуются пользователи мессенджера Viber, музыкального сервиса Spotify, социальной сети Одноклассники, разнообразных онлайн-игр, служб доставки и такси, а также многих других непричастных к Telegram сервисов.