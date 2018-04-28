День, когда в космос пустили туристов

28 апреля 2001 года состоялся полёт первого космического туриста. Им стал Деннис Тито, американский бизнесмен и мультимиллионер, родом из Италии. Он всю жизнь интересовался космонавтикой, работал в NASA и занимался финансированием государственных проектов в космической области. В возрасте 61 года Деннис Тито осуществил свою мечту, слетав на российском корабле «Союз» с космодрома Байконур и став первопроходцем в области космического туризма. Подготовка к полёту заняла 8 месяцев и Тито пришлось подготовиться не только физически, но также освоить основы управления кораблём. Полёт в космос стоил для Денниса Тито 20 миллионов долларов и за эти деньги он 128 раз облетел вокруг Земли по орбите. Таким образом, каждый виток корабля стоил ему 150 тысяч долларов. После такого знаменательного события в США вновь поднялась волна интереса к космонавтике, ведь теперь полёты в космос стали доступнее.



Бизнесмен и космонавт Деннис Тито

А ещё в этот день...

28 апреля 2015 года LG представила свой флагманский смартфон G4. Основой аппарата стал процессор Qualcomm Snapdragon 808 с двумя ядрами Cortex-A57, четырьмя Cortex-A53, графикой Adreno 418 и встроенным модемом X10 LTE. Не самая мощная модель для 2015 года. Аппарат комплектуется 3 Гбайт оперативной памяти и 32 Гбайт флеш-памяти. G4 поддерживает работу с внешними картами форм-фактора microSD.

Основной дизайнерской фишкой стал небольшой изгиб экрана. А так перед нами классический 5,5-дюмовый IPS-дисплей c разрешением QHD (2560x1440 пикселей). Основная камера получила 16 Мп, фронтальная — 8 Мп. Аккумулятор — съемный, но всего на 3000 мА*ч. Пожалуй, низкая автономность работы — это главный недостаток смартфона.

Более подробно об LG G4 можете прочитать в нашем обзоре.



LG G4

28 апреля 1914 года был запатентован воздушный кондиционер. Про устройство, которое может охлаждать воздух было известно ещё с 1815 года, но практическое воплощение эта задумка получила лишь через 100 лет. Промышленная версия была создана чуть ранее, в 1902 году и применялась эта холодильная машина для понижения не температуры, а влажности воздуха. Дело в том, что этот кондиционер был размещён в типографии, а влага, как известно, портит печать. После этого кондиционеры повсеместно размещали в театрах и кино, а люди начали ходить в эти заведения не ради развлечения, а чтобы почувствовать холод, когда на улице жара. Для охлаждения воздуха в то время применялся аммиак, а его пары очень вредные, поэтому, часть установки находились на улице.



Инженер Уиллис Карриер и первый промышленный кондиционер

В 1929 году небезызвестная компания General Electric выпустила комнатный кондиционер, став родоначальником всех современных устройств такого типа и надолго закрепившаяся в списке лидеров по созданию систем охлаждения. А в 1931 году был изобретён безопасный фреон, поэтому производители объединили все узлы в единый корпус и уже эти установки стали предками тех кондиционеров, которые мы видим сегодня.

28 апреля магазин приложений Mac App Store набрал 10 тысяч программ. Магазин для системы Mac OS X заработал в январе 2011 года, причём при старте в нём было около 1600 программ в более чем 20 категориях. За первые сутки существования Mac App Store пользователи скачали из него программы около 1 миллиона раз, а уже в декабре 2011 года Apple сообщила о преодолении рубежа в сто миллионов загрузок. По сравнению с ростом количества программ в App Store для iOS цифра в 10 000 приложений может показаться смешной, но стоит учитывать, что для OS X магазин приложений является не единственным источником программ.



Современный Mac App Store

Появление у Apple собственного агрегатора приложений повлияло и на разработку других компьютерных операционных систем, в которых со временем тоже появилась возможность покупать и скачивать софт.