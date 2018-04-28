«Связной» и «Евросеть» объединяют в самую крупную в мире сеть электроники

Группа SLV и МегаФон объединят розничные сети «Связной» и «Евросеть». О заключении соглашения на этот счёт сообщили пресс-службы компаний. Слияние должно привести к созданию крупнейшей в мире розничной сети в сегменте высоких технологий.





На данный момент МегаФон принадлежит 100% акций группы компаний «Евросеть», а SLV является контролирующий акционер группы компаний «Связной». Контролирующим акционером объединенной компании становится SLV, тогда как МегаФон приобретает миноритарную долю.

Объединенная компания будет управлять крупнейшей в мире розничной сетью в сегменте высоких технологий по числу собственных магазинов — более 5 тысяч. Пресс-службы МегаФон и «Евросети» отмечают, что магазины сети продолжат работать под двумя брендами — «Связного» и «Евросети».