«Связной» и «Евросеть» объединяют в самую крупную в мире сеть электроники

Группа SLV и МегаФон объединят розничные сети «Связной» и «Евросеть». О заключении соглашения на этот счёт сообщили пресс-службы компаний. Слияние должно привести к созданию крупнейшей в мире розничной сети в сегменте высоких технологий.


На данный момент МегаФон принадлежит 100% акций группы компаний «Евросеть», а SLV является контролирующий акционер группы компаний «Связной». Контролирующим акционером объединенной компании становится SLV, тогда как МегаФон приобретает миноритарную долю.

Объединенная компания будет управлять крупнейшей в мире розничной сетью в сегменте высоких технологий по числу собственных магазинов — более 5 тысяч. Пресс-службы МегаФон и «Евросети» отмечают, что магазины сети продолжат работать под двумя брендами — «Связного» и «Евросети».

Источник
МегаФон
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