Сбербанк и Яндекс закрыли сделку по Яндекс.Маркету

Сбербанк и Яндекс объявили о закрытии сделки по созданию совместного предприятия на базе Яндекс.Маркета. На данный момент предприятие оценивается в 60 миллиардов рублей.





Яндекс и Сбербанк будут владеть равными неконтрольными долями в компании. Сбербанк приобрел вновь выпущенные акции Яндекс.Маркета на сумму 30 миллиардов рублей.

Основной задачей новой компании станет создание маркетплейса — розничной онлайн-площадки, где можно будет покупать товары у разных продавцов. Предприятие будет использовать технологии и инфраструктуру Яндекса и Сбербанка для развития существующих и создания новых сервисов.

Новая компания сфокусируется на трёх направлениях деятельности. Первым станет создание маркетплейса — онлайн-площадки, где потребители смогут найти большой выбор товаров, а продавцы получат операционные, финансовые и логистические сервисы. Обработкой заказов, обслуживанием клиентов, организацией логистики и доставкой товаров будет заниматься сама площадка. Вторым направлением станет развитие сегмента трансграничной онлайн-торговли. Компания также продолжит развивать сервис Яндекс.Маркет, который будет и дальше работать как площадка для выбора товаров и сравнения цен.