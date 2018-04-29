День, когда в СССР появилось телевидение

29 апреля 1931 года была проведена первая опытная телепередача в СССР. Особую пикантность этому событию придавал тот факт, что передача осуществлялась по радио. Тогда этот вид связи был назван дальновидением, а передача осуществлялась на волне 56,6 метра. Смотреть передачу могли радиолюбители в пределах Москвы. А спустя полгода началась трансляция регулярных телепередач на длинных радиоволнах, которые можно было смотреть в других городах. Сейчас это сложно называть телевидением, поскольку передавалась только статичное изображение, без звука.

На заре развития телевидения
На заре развития телевидения

Но надо отметить, что в этом отношении СССР опередил многие страны, в том числе Великобританию, где аналогичная передача состоялась чуть больше, чем через месяц — 3 июня 1931 года.

А ещё в этот день...

29 апреля 1994 года, ровно 21 год назад, компания Commodore объявила о банкротстве. Компания просуществовала без малого 40 лет, однако пик ее популярности пришелся на начало и середину 80-х годов прошлого века, а самыми известными продуктами стали персональные компьютеры Commodore и Amiga. Вскоре после банкротства Commodore была куплена компанией Escom, которая вскоре также объявила о банкротстве. А сам бренд Commodore в 2005 году был передан компании, объединившей Yeahronimo Media Ventures Inc., SATXS Communications BV и Tulip Computers.

Компьютер Commodore PET
Компьютер Commodore PET


29 апреля 1882 года открылся первый в мире троллейбусный рейс. Диковинный тогда вид общественного транспорта запустил в серию Вернер фон Сименс (тот самый), а начальный маршрут длиной 540 метров располагался в предместье Берлина.

Первый в мире троллейбус
Первый в мире троллейбус

Конструктивно первый троллейбус был, конечно, далёк от современного транспорта — Сименс сконструировал пассажирский экипаж из охотничьей повозки и оснастил его деревянной мачтой, из которой к контактной линии был протянут токоприёмник. В движение троллейбус приводили два электромотора мощностью 3 л.с. каждый. Подача энергии была нестабильной из-за регулярных коротких замыканий — крепление контактных проводов оставляло желать лучшего.

Из-за конкуренции с пригородным ж/д транспортом (трамваями в том числе) и некачественных дорог настоящий «бум» троллейбусов состоялся лишь после Первой мировой войны. В России первая троллейбусная линия появилась значительно позже — в 1933 году в Москве. 

29 апреля 2012 года NVIDIA официально представила двухчиповую видеокарту GeForce GTX 690. То была мощнейшая видеокарта в мире на момент анонса, а анонсировали ее на пафосном мероприятии мероприятии GeForce LAN/NVIDIA Gaming Festival (NGF) 2012 в Шанхае.

NVIDIA GeForce GTX 690
NVIDIA GeForce GTX 690

GeForce GTX 690 была оснащена двумя полноценными GPU GK104 с архитектурой Kepler, выполненными по 28-нанометровой технологии. А в общей сложности решение содержало 3072 ядер CUDA. Продажи видеокарты стартовали сразу же, спустя лишь четыре дня после анонса по цене 999 долларов США.

Источник
Ferra.ru
Теги
NVIDIA день в истории транспорт СССР Commodore

Комментарии

Материалы по теме

NVIDIA прекращает поддержку старых видеокарт и операционных систем в апреле

9 апреля

День, когда Google выложил спутниковые снимки Земли

5 апреля

День, когда появился Рунет

7 апреля

Какие игровые ноутбуки получат новые 6-ядерные процессоры Intel Coffee Lake

17 апреля

Немцы научили робота приносить пиво нужной марки из холодильника

27 февраля

Ноутбук месяца — апрель 2018

5 апреля
Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
День, когда в космос пустили туристов
Сбербанк и Яндекс закрыли сделку по Яндекс.Маркету
Apple прекратила производство линейки роутеров AirPort

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 93
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 58
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 56
Слепое сравнение. Выбор лучшей камеры в смартфонах: Apple, Sony, Samsung и Huawei 47
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 47
Лучшие бюджетные смартфоны февраля 2018 года (официальная розница) 44