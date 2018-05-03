Платёжный сервис Google Pay заработал на iOS и в вебе

Компания Google объявила о начале распространения сервиса Google Pay в десктопных веб-сервисах и на мобильных устройствах на платформе iOS.



Напомним, в январе 2018 года компания Google сообщила о своём решении объединить платежные сервисы Android Pay и Google Wallet под единым брендом Google Pay, создав универсальное платежное решение. В феврале оно начало внедряться на Android.


В ближайшее время с помощью Google Pay можно будет расплачиваться при онлайн-шопинге в браузерах Chrome, Safari и Firefox, а также в обычных магазинах через бесконтактные терминалы с помощью iPhone и iPad.

Для использования Google Pay требуется привязать к аккаунту Google (Google Account) банковские карты или другие виды карт. На данный момент Google Pay доступен в Австралии, Канаде, Польше, России, Великобритании и США.

Источник
Google
Теги
Google IOS платёжная система Google Pay

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